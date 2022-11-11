Машины будут следить за водителями. Уже с 2024 года

Госдума рассмотрит законопроект о тахографах с функцией мониторинга состояния водителя.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о «средствах контроля работоспособности водителей», сообщает ТАСС.

Документ предусматривает использование тахографов с подключенным к ним средством контроля и поддержания работоспособности водителя на транспортных средствах, где такие приборы должны устанавливаться.

Водители большегрузов, автобусов и легковых такси обязаны соблюдать временные рамки вождения и отдыха, установленные в ПДД. При этом в законопроекте содержится норма, согласно которой это время управления транспортом может быть увеличено «в случае применения средства контроля работоспособности, подключаемого к тахографу».

Водитель сможет работать, если средство контроля не фиксирует достижение им предельных значений неработоспособного состояния. При этом увеличенное время также не должно превышать определенных пределов.

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Требования к средствам контроля, методам поддержания внимания водителя во время движения, порядок оснащения ими транспорта установит Минтранс. Если юрлица или компании будут использовать такую технику, они обязаны получить письменное согласие водителя на обработку его персональных биометрических данных.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что подобными устройствами (они уже есть на рынке) будут оснащать грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, автобусы и легковые такси.

В случае принятия, законопроект вступит в силу с 1 сентября 2024 года.