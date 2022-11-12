Эти дорогущие сегодня гиперкары оказались мусором в будущем мире электромобилей.

Материалы по теме Этот седан заменит Camry — скоро в России

Итальянский 3D-художник Диззи Вайпер создал новую серию визуализаций, в которой разнообразные гиперкары брошены гнить в сараях. А все потому, что мир оккупировали электромобили.

Вот Bugatti Chiron Pur Sport с разбитым передним бампером, припаркованный в темноте. Возле него стоит мешок с мусором и старая лампа.

Не в лучшем состоянии и McLaren Senna с паутиной на спойлере. На другом рисунке — брошенные и забытые Pagani Huayra BC.

Среди пыли видна и пара Lamborghini Aventador SVJ, а заброшенные Sian FKP 37 и Centenario говорят о том, что даже гиперкары с двигателями V12 ограниченного производства из Сант-Агаты в этой альтернативной вселенной никому не нужны.

McLaren P1 больше напоминает жертву урагана, как и La Ferrari, проводку которых уже наверняка сгрызли мыши.

Рисунки стали вирусными и собрали сотни тысяч лайков и комментариев. Вероятность того, что это произойдет в реальном мире, конечно же, близка к нулю. Такие автомобили будут только дорожать — это коллекционные произведения автомобильного искусства.

Материалы по теме Новый китайский внедорожник: патентные изображения появились в Cети

Тем не менее, реалистичность графики заставила некоторых поверить, что перед ними настоящие фотографии.

Что будут выпускать на бывшем заводе Мазды — «Соллерс» выкупает у Mazda долю завода во Владивостоке и готовит конвейеры к производству других машин.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: The Dizzy Viper