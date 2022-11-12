Постаппокалипсис — показана новая версия — журнал За рулем

Постаппокалипсис — показана новая версия

Эти дорогущие сегодня гиперкары оказались мусором в будущем мире электромобилей.

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Итальянский 3D-художник Диззи Вайпер создал новую серию визуализаций, в которой разнообразные гиперкары брошены гнить в сараях. А все потому, что мир оккупировали электромобили.

Вот Bugatti Chiron Pur Sport с разбитым передним бампером, припаркованный в темноте. Возле него стоит мешок с мусором и старая лампа.

Постаппокалипсис — показана новая версия

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Не в лучшем состоянии и McLaren Senna с паутиной на спойлере. На другом рисунке — брошенные и забытые Pagani Huayra BC.

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

Среди пыли видна и пара Lamborghini Aventador SVJ, а заброшенные Sian FKP 37 и Centenario говорят о том, что даже гиперкары с двигателями V12 ограниченного производства из Сант-Агаты в этой альтернативной вселенной никому не нужны.

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

McLaren P1 больше напоминает жертву урагана, как и La Ferrari, проводку которых уже наверняка сгрызли мыши.

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

Постаппокалипсис — показана новая версия

Рисунки стали вирусными и собрали сотни тысяч лайков и комментариев. Вероятность того, что это произойдет в реальном мире, конечно же, близка к нулю. Такие автомобили будут только дорожать — это коллекционные произведения автомобильного искусства.

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Тем не менее, реалистичность графики заставила некоторых поверить, что перед ними настоящие фотографии.

Фото: The Dizzy Viper

Постаппокалипсис — показана новая версия

Эти дорогущие сегодня гиперкары оказались мусором в будущем мире электромобилей.

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Постаппокалипсис — показана новая версия

Эти дорогущие сегодня гиперкары оказались мусором в будущем мире электромобилей.

Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370961Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370962Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370963Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370966Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370965Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370968Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370969Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370971Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370967Постаппокалипсис — показана новая версия — фото 1370970Постаппокалипсис — показана новая версия
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