Зачем Volkswagen сделал электрический стул — журнал За рулем

Зачем Volkswagen сделал электрический стул

Но к электрическим стульям США он не имеет никакого отношения. Это технологичное самоходное офисное кресло.

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У него есть и ремень безопасности, и светодиодные фары, звуковой сигнал, стереосистема и даже праздничная подсветка, а также устройство для буксировки. Кроме того, кресло оснащено парктрониками и камерой заднего вида с динамической разметкой… Передвигаться на нем по офису, наверное, сплошное удовольствие.

Кресло может разгоняться до 20 км/ч. Оно оснащено одним электродвигателем и батареей, запаса заряда которой хватит на 12,4 километра.

Зачем Volkswagen сделал электрический стул

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Но, к сожалению, это офисное кресло нельзя купить — это всего лишь прототип, существующий в единственном экземпляре.

Компания создало это кресло с одной единственной целью — для рекламы фургонов и других своих коммерческих автомобилей, чтобы подчеркнуть, насколько они удобны для водителей. Затея сработала — об этом офисном кресле написали многие.

Фото, видео: Volkswagen

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