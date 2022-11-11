Новый китайский внедорожник: патентные изображения появились в Cети

Мы уже публиковали фотографии этого автомобиля, но в камуфляже. Теперь его дизайн — не секрет. Но больше поражают его технологии.

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Китайский автопроизводитель BYD готовит к продажам необычный для себя внедорожник. В то время, как модельный ряд компании состоит из электромобилей, новинка будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания, без которого на бездорожье вдали от цивилизации делать нечего, а точнее гибридной силовой установкой.

Электрооборудование машины будет надежно защищено от грязи и воды — известно, что в компании хотят сделать из новинки настоящий вездеход, а не стилизованный под внедорожник кроссовер. Доказательство тому — ниже.

Китайское издание Autohome обнаружило в базе патентного бюро изображения нового внедорожника BYD. Он будет выпускаться под брендом Look Up, который составит конкуренцию японским, европейским и американским премиальным маркам.

Первой же моделью бренда станет этот хардкорный внедорожник, который, как ожидается, будет стоить от 500 тысяч до 1 млн юаней или примерно от 4 до 9 млн рублей. И он будет того стоить, судя по информации в патенте.

Именно потому, что речь идет о новом бренде, внешность внедорожника никак не соотносится с фамильным дизайном автомобилей BYD.

У машины очень необычные фары, прямоугольный логотип, шестиугольный кофр для запасного колеса на двери багажника и черная крыша со стойками такого же черного цвета.

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В основе автомобиля лежит рама. Также из патента стало известно, что машина будет оснащаться четырьмя электродвигателями — по одному на каждом колесе. Следовательно, двигатель внутреннего сгорания будет лишь вырабатывать энергию для электромоторов, как у БелАЗов. Теперь понятно, как инженерам удалось сделать у автомобиля столь короткие передние и задние свесы.

Более того, внедорожник получит «плавающий режим» — машина не только способна держаться на воде, но при этом еще и двигаться в нужном направлении. Каким образом реализуется этот режим, пока неизвестно.

Toyota приготовила новую модель — премьера автомобиля назначена на 16 ноября.

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Фото: autohome.com.cn