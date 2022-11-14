Дилеры подсчитали обвал рынка в 2022 году

Но пока все еще есть надежда на параллельный импорт.

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Дефицит машин в автосалонах приведет к тому, что продажи автомобилей к концу года могут снизиться на 50–70%, сообщает «Прайм» со ссылкой на «Автоспеццентр». Похожий прогноз дает «Автодом» — там ожидают падение продаж на 58–65% к прошлому году, до 600 тысяч автомобилей.

Однако другие специалисты говорят о том, что подсчитать падение сейчас невозможно, так как на статистику влияет параллельный импорт, а оценить его масштабы пока невозможно.

Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что до конца года мы по-прежнему продолжим наблюдать дефицит автомобилей и падение продаж.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют, что в этом гору рынок сократится в 2,5 раза по отношению к прошлому году.

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В Ассоциации европейского бизнеса с декабря прошлого года не дают прогнозов относительно объемов российского рынка.

Тогда ожидался рост на 3,3% и достижение результата 1,7 млн проданных машин. Однако с тех пор многое изменилось, и уже очевидно, что даже половины этого значения достичь не удастся.

Реалии сегодняшних дней таковы: за 10 месяцев текущего года продажи составили 502,5 тысячи машин (-60,8% к аналогичному периоду прошлого года).