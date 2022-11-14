В России начались продажи еще двух китайских машин

Это кроссовер Changan Uni-T и лифтбек Changan Uni-V.

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Changan Uni-T — весьма интересный кроссовер. И дело не только в его современном дизайне. Машина оснащается 188-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра и 7-ступенчатым роботом, что делает ее весьма динамичной — 8 секунд до «сотни». Привод — только передний.

В оснащение входят: системы предотвращения столкновения, контроля за полосой движения, распознавания дорожных знаков, антипробуксовочная система и помощи при торможении, датчик давления в шинах, адаптивное освещение и автоматическое управление дальним светом, электрорегулировки сиденья водителя, панорамная крыша и многое другое.

По своим габаритам Changan Uni-T больше, например, чем Kia Seltos, но немного меньше, чем Sportage. Его длина составляет 4515 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1565 мм, а колесная база растянулась на 2710 мм.

Стоит кроссовер 2,9 млн рублей.

Лифтбек Changan UNI-V, который внешне больше напоминает четырехдверное купе, имеет такое же сочетание мотора, коробки и привода, как и кроссовер Uni-T. Но при разгоне до «сотни» машина почти на секунду быстрее.

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Оснащается автомобиль богато. Например, есть четыре подушки безопасности, система предотвращения столкновения, система контроля за полосой движения, активный спойлер, система контроля усталости водителя, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники, система доступа без ключа, выдвижные ручки дверей, кожаный салон, панорамная крыша и многое другое.

По своим размерам Changan UNI-V сопоставим с BMW 3-й серии. Его длина составляет 4680 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм, а колесная база равняется 2750 мм.

Стоит лифтбек Changan UNI-V 3 млн рублей.

Названы марки с самыми провальными продажами (а один известный бренд продал в октябре один-единственный автомобиль на всю страну).

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Фото: Changan