Как влияет на лихачей лишение прав: вы удивитесь

Исследование на эту тему проводилось в первом полугодии 2022 года.

Эксперты решили выяснить, как ведут себя на дороге нарушители, которых лишали водительских прав, по сравнению с теми, кого еще так сурово не наказывали.

Анализ страховых событий по ОСАГО «АльфаСтрахование» показал неожиданные результаты.

Те, кого лишали удостоверения, продолжают не просто нарушать правила, но и делают это в 1,5 раза чаще, чем обычные автовладельцы, выяснили специалисты. На любителей опасного вождения приходится 7% всех аварий, тогда как на достаточно осторожных — только 4,5% происшествий. Причем такие цифры верны для водителей любого возраста.

С начала года действует закон, по которому поклонников лихой езды наказывают еще строже, если они снова допускают серьезные нарушения. Им даже может светить уголовная ответственность, если водитель уже подвергался административной или был лишен прав. Судя по результатам исследования, пока все это мало кого останавливает.