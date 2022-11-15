КАМАЗ начал самостоятельно выпускать коробки передач ZF

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Завод называется ЦФ КАМА — именно на нем выпускаются 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid и Ecosplit для двигателей мощностью от 160 до 500 л. с.
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Только теперь сборка идет без участия изначального партнера — немецкой ZF Friedrichshafen AG, у которой КАМАЗ выкупил 51% долей предприятия.
Пресс-служба сообщает, что предприятие работает в плановом режиме, перемены никак не скажутся на качестве выпускаемой продукции.
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Источник: Рейс
Фото: «Рейс» и КАМАЗ