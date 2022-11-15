КАМАЗ начал самостоятельно выпускать коробки передач ZF

Раньше патнером была немецкая компания, но теперь российский производитель выкупил долю совместного предприятия..

Материалы по теме На КАМАЗе освоили важную деталь нового газового двигателя

Завод называется ЦФ КАМА — именно на нем выпускаются 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid и Ecosplit для двигателей мощностью от 160 до 500 л. с.

Только теперь сборка идет без участия изначального партнера — немецкой ZF Friedrichshafen AG, у которой КАМАЗ выкупил 51% долей предприятия.

Пресс-служба сообщает, что предприятие работает в плановом режиме, перемены никак не скажутся на качестве выпускаемой продукции.

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Источник: Рейс

Фото: «Рейс» и КАМАЗ