КАМАЗ начал самостоятельно выпускать коробки передач ZF — журнал За рулем

КАМАЗ начал самостоятельно выпускать коробки передач ZF

Раньше патнером была немецкая компания, но теперь российский производитель выкупил долю совместного предприятия..

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Завод называется ЦФ КАМА — именно на нем выпускаются 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid и Ecosplit для двигателей мощностью от 160 до 500 л. с.

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Только теперь сборка идет без участия изначального партнера — немецкой ZF Friedrichshafen AG, у которой КАМАЗ выкупил 51% долей предприятия.

Пресс-служба сообщает, что предприятие работает в плановом режиме, перемены никак не скажутся на качестве выпускаемой продукции.

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Источник: Рейс

Фото: «Рейс» и КАМАЗ

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