Покупатели рассказали, что для них особенно важно при выборе новых шин — журнал За рулем

Покупатели рассказали, что для них особенно важно при выборе новых шин

И это отнюдь не цена!

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Россияне отметили подорожание шин в этом году на 20–30%, но 69% опрошенных заявили, что готовы потратить больше денег на смену покрышек, чтобы быть уверенными в своей безопасности, выяснилось в ходе совместного опроса*.

40% опрошенных обновляют зимние шины раз в 5–6 лет, 37% респондентов делают это каждые 3–4  года, показал опрос, проведенный СК «Росгосстрах» и ГК «Автодом».

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Четверть опрошенных определяют, что нужно сменить покрышки, по износу (степень истирания, высота протектора). Остальные ориентируются на внешний вид (18%), рекомендации специалистов в сервисе (16%) или на эксплуатационный срок (15%).

Шины, как, впрочем, и большинство автокомпонентов, в этом году существенно подорожали в связи с рядом факторов, и две трети автомобилистов морально готовы сейчас потратить больше денег на смену шин, чтобы быть уверенными в своей безопасности. При этом 60% не готовы покупать б/у или восстановленную резину.

44% автовладельцев выбирают для своего автомобиля шины европейского производства, а треть отдает предпочтение отечественным. Еще 12% остановили свой выбор на китайских покрышках.

Основными критериями при выборе шин для россиян являются:

  • бренд (49%)
  • низкая цена (16%)
  • характеристики безопасности (14%).

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При выборе новых шин 39% автовладельцев слушают советы знакомых, еще 30% обращаются к консультантам в магазинах, а каждый пятый доверяет только своему мнению.

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Опрос проведен в ноябре 2022 года, в нем участвовали 2017 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.


Фото: Depositphotos

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