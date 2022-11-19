Размер не решает! Как маленькие грузовики справляются с серьезным бездорожьем

На бездорожье размер имеет совсем не то значение, в котором это понимается обычно: чем компактнее автомобиль, тем проще им управлять в буреломах и чащах.

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Знаете, что такое «головастик»? На самом деле этот автомобиль вы знаете и не раз видели. Это та же «буханка», только грузовая. Прозвище эта модификация получила из-за специфического вида крупной и округлой кабины.

По возможностям эта машина весьма близка к прочим УАЗам — это вполне серьезный внедорожник. Хотя на городской улице, не зная этой специфики, его вполне можно перепутать с обычным развозным грузовичком.

Такие автомобили есть и у других марок — в частности, их делают многие японские и китайские компании. Кроме того, это отдельное направление внедорожного тюнинга — машины с возможностью перевозки груза и высокой проходимостью востребованы во всем мире.

Взгляните, что они на самом деле могут, и не путайте их с обычными коммерческими «горожанами»!

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Источник: Youtube / MNOGO TEHNIKI

Фото: скриншот видео YouTube