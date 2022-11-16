Топор, провод и банка огурцов. Какие еще вещи забывают в каршеринге — журнал За рулем

Топор, провод и банка огурцов. Какие еще вещи забывают в каршеринге

С начала года в службу поддержки одной из компаний поступило более 25 тысяч обращений о забытых и найденных вещах.

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По статистике 80% всех забытых вещей возвращается пользователю в течение первых двух часов, отмечают в каршеринг-сервисе Ситидрайв.

Чаще всего забывали:

  • перчатки, шарфы и шапки (интересно, что шапки серого цвета теряются чаще остальных)
  • различные провода для зарядки
  • наушники (чаще теряется один наушник или просто кейс)
  • зонты
  • ключи
  • детские вещи и игрушки.

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Чуть реже пользователи оставляют в автомобиле сумки, чемоданы, обувь и пакеты с продуктами.

Из необычных находок сервис отметил:

  • бабушку (причем с начала года их оставляли в машине дважды!)
  • свадебное платье
  • подкову
  • набор из топора, провода и банки солёных огурцов
  • заварочный чайник
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  • лоток для кошки
  • календарь с изображением АО «Юго-Западная ТЭЦ»
  • 30 банок для меда
  • набор банных принадлежностей
  • рулон пузырчатой пленки.

Кошки показали, какая машина для них настоящий рай.
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Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

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