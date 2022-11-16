Топор, провод и банка огурцов. Какие еще вещи забывают в каршеринге

По статистике 80% всех забытых вещей возвращается пользователю в течение первых двух часов, отмечают в каршеринг-сервисе Ситидрайв.
Чаще всего забывали:
- перчатки, шарфы и шапки (интересно, что шапки серого цвета теряются чаще остальных)
- различные провода для зарядки
- наушники (чаще теряется один наушник или просто кейс)
- зонты
- ключи
- детские вещи и игрушки.
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Чуть реже пользователи оставляют в автомобиле сумки, чемоданы, обувь и пакеты с продуктами.
Из необычных находок сервис отметил:
- бабушку (причем с начала года их оставляли в машине дважды!)
- свадебное платье
- подкову
- набор из топора, провода и банки солёных огурцов
- заварочный чайник
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- лоток для кошки
- календарь с изображением АО «Юго-Западная ТЭЦ»
- 30 банок для меда
- набор банных принадлежностей
- рулон пузырчатой пленки.
Кошки показали, какая машина для них настоящий рай.
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Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС