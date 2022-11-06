Кошки показали, какая машина для них настоящий рай — журнал За рулем

Кошки показали, какая машина для них настоящий рай

Судя по тому, что пушистики оккупировали конкретный автомобиль, их выбор неслучаен.

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В Стамбуле (Турция) машину «захватили» бездомные кошки. Одна устроилась на зеркале, другая расположилась на крыше, парочка уселась на капоте…

В поле зрения камеры смартфона попали и другие припаркованные авто, но ажиотажный спрос вызвала только эта белая BMW.

У них какое-то важное совещание или же рассчитывают, что их прокатят, предположили ютуберы в комментариях.

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Пользователь Дуг Рэггетт пишет: «Я люблю уличных кошек в Турции, и люди там, особенно на юго-западе, действительно заботятся о них, кормят, поят, стерилизуют. Животным очень комфортно рядом с людьми». Действительно, кошечки выглядят вполне ухоженными, сытыми и довольными жизнью. И чувствуют себя здесь по-хозяйски уверенно, никто их не сгоняет.

А один из ютуберов, вероятно, разгадал секрет такого повышенного внимания: «Они должны знать хозяина авто. Думаю, это тот парень, у которого припасены для них хорошие угощения!»

Видео: YouTube

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