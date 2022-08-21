Полицейские удивились, проверили, улыбнулись и отпустили

В их поле зрения оказался автомобиль с прицепом, состоящим из двух половинок BMW 3-й серии Touring.

В период летнего курортного сезона полиция в городе Хаген в земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) установила контрольно-пропускной пункт для проверки безопасности транспортных средств. Во время инспектирования стражи порядка обратили внимание на белый BMW 3 Series Touring серии E30 — если точнее, в поле зрения оказались «три хвоста» 3 Series Touring. А именно: универсал Е30 тянул белый прицеп той же серии, который, в свою очередь, состоял из двух задних частей кузовов моделей Е30.

Прицепы, сделанные из задней части универсала, не так уж и редки — и, конечно, они всегда хорошо смотрятся с «тягачом» той же серии. Однако такие прицепы часто представляют собой просто разрезанный пополам универсал с одной осью — передняя часть образована стенкой из листового металла или, в более благородных вариантах, стенкой с окном. В случае с двухосным экземпляром, который был замечен в Хагене, были сварены вместе две задние части универсала, а посередине боковых стенок были аккуратно размещены двери, сваренные из оригинальных задних боковых дверей. Восемь колес с одинаковыми дисками завершали образ этого стильного автокаравана.

Полицейские Хагена внимательно осмотрели прицеп снаружи и внутри и сочли, что вкус у владельца хороший. По словам чиновников, матрас в трейлере выглядел вполне удобным. Они пожелали водителю и его семейству счастливого пути и приятного отдыха.

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В Германии автокараван должен иметь наклейку общего техосмотра и быть застрахованным — с точки зрения страхования кемпинговый прицеп также является самостоятельным автотранспортным средством. Кроме того, государство взимает налог на автокараваны — поскольку у транспортных средств нет двигателя, ставка налога рассчитывается в зависимости от веса: за каждые 200 кг ежегодно в государственную казну поступает 7,50 евро. Но в данном случае полицейские придираться не стали, водителя пропустили и выложили это фото в своих соцсетях.

Реакция пользователей на этот пост была восторженной — они похвалили полицейских Хагена за адекватную реакцию на «самопал» и нашли, что дом на колесах действительно выглядит удачным.

Водитель получил штраф за непристегнутого плюшевого кота.

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Фото: Polizei Hagen