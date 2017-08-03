Очень компактное устройство для приготовления пищи наверняка пригодится тем, кто даже на природе не желает отказываться от домашнего комфорта.

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Изящная портативная кухня «все в одном» Nomad Kitchen спроектирована таким образом, чтобы быть компактной, достаточно легкой, содержать все необходимое для приготовления пищи и уборки и быстро разворачиваться.

Это не просто коробка — в ней есть и раковина, и место для резки продуктов, и сушилка для посуды и самое главное — двухконфорочная печь.

В портативной кухне применена система выдвижных ящичков, есть крепление для баллона с пропаном. Все устроено компактно и по делу, ни единого сантиметра не пропадает.

В сложенном состоянии кухонька помещается в коробку длиной чуть менее 70 сантиметров, включая фиксаторы для компонентов. Она достаточно компактная, и при высоте 36 см и ширине 56 см портативная кухня может поместиться не только в кроссоверы и универсалы, но и в некоторые хэтчбеки.

Конечно, в любом случае эта кухня «съедает» часть пространства багажника, которое и так на вес золота в путешествиях, но есть люди, которым комфорт важен всегда и везде.

Предлагать новинку, которую только готовят запустить в производство, собираются в рамках промоакции за 799 долларов в июле, а потом цена возрастет до 899 долларов.

Тех, кто предпочитает полноценные автодома со всеми удобствами, наверняка заинтересует бывший школьный автобус Freightliner Thomas 2001 года, который когда-то ежедневно возил детей, а после списания получил вторую жизнь.

Автодом не нужен: есть мини-кухня для кроссоверов Очень компактное устройство для приготовления пищи наверняка пригодится тем, кто даже на природе не желает отказываться от домашнего комфорта. Автодом не нужен: есть мини-кухня для кроссоверов

Фото: Nomad Kitchen