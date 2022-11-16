Участок трассы М-12 от Москвы до Владимира запустят в декабре

Строительство скоростной магистрали идет с опережением плана.

Материалы по теме Дорога из Москвы в Казань сократится в два раза

Проехать от Москвы до Владимира по новой трассе М-12 можно будет уже во второй половине декабря. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, 78% асфальта уже уложено.

«Итого 106 км мы планируем во второй половине декабря пустить. Сейчас идет установка барьерных ограждений, освещения, нанесение разметки», — отметил он.

Трасса М-12 соединит Москву и Казань. Как ожидается, движение по всей дороге запустят в конце 2023 года.

Длина строящейся платной трассы составляет 811 километров. После ее открытия добраться от Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов. Стоимость составит порядка трех тысяч рублей.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПРАЙМ

Фото: АГН «Москва», Wikipedia