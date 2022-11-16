Премьера автомобиля назначена на 28 ноября, но о ней уже многое известно.

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Nissan Serena нового поколения будет оснащаться двумя силовыми агрегатами на выбор. Первой появится версия с 2-литровым бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида (как у Aurus).

Позже автомобиль получит гибридную силовую установку e-POWER, в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,4 л.

Nissan Serena с 2-литровым мотором будет оснащаться, на выбор покупателя, передним или полным приводом, тогда как версия e-POWER получит исключительно передний привод.

Что касается салона, то на выбор тоже два варианта компоновки. В стандартной версии он будет 8-местным — три ряда сидений по формуле 2+3+3. Но в максимальной комплектации Luxion салон 7-местный — на втором ряду будут устанавливаться 2 комфортных капитанских кресла.

Так может выглядеть новый Nissan Serena (неофициальное изображение)

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Также известно, что новый Nissan Serena получит систему автономного вождения ProPilot 2.0 с расширенным набором функций помощи водителю. Ее возможности таковы, что на скоростных магистралях, например, человек может просто сидеть за рулем, не касаясь органов управления, и просто следить за дорожной ситуацией.

В Россию новый Nissan Serena может поставляться по схеме параллельного импорта.

Вот что придумали чиновники, чтобы не ездить на Ладах.

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Фото: Nissan, Bestcarweb.jp