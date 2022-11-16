Вот что делают чиновники, чтобы не ездить на Ладах

Новые иномарки уже не вписываются в условия госзакупок, но пересаживаться на Лады и УАЗы слуги народа не спешат.

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Дефицит новых машин, вызванный остановкой и продажей заводов, а также прекращением поставок автомобилей из других стран, поставил чиновников в неприятные условия. Вместо привычных Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia над ними нависли тени Лад и УАЗов.

Чиновников младшего звена это не страшит, и они ездят на отечественных машинах.

«В этом году закупались автомобили только отечественного производства марки Lada», — рассказали Газете.ру в пресс-службе администрации Калужской области.

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Но чем выше должность, тем, кажется, меньше желания у людей пересаживаться из бизнес-класса и представительских машин в компактные городские Лады.

Например, госучреждения начали закупать подержанные иномарки. В ходу и китайские машины, собираемые на заводах в России. Есть интерес и даже к складским остаткам привычных японских, немецких и корейских брендов, которые продаются по невероятным ценам.

«Государственные заказчики продолжают проведение закупочных процедур. Закупают как автомобили привычных марок (иностранных автокомпаний — „Газета.Ru“), которые еще остаются на складах дилеров, так и проявляют интерес к автомобилям китайских брендов, соответствующих требованиям законодательства — производство на территории РФ, ограничение по стоимости и так далее. Традиционно у государственных заказчиков самым популярным типом автомобиля были седаны различных классов, но из-за крайне ограниченного предложения в этом сегменте спрос смещается и на другие типы автомобилей, прежде всего, на кроссоверы и внедорожники», — говорит замдиректора департамента корпоративных продаж автомобильной группы «Авилон» Андрей Гусев.

Еще одним выходом стала аренда автомобилей с водителем. Например, в Саратовской области за один автомобиль готовы заплатить 1 млн рублей за 800 часов работы. Но это должен быть кроссовер Kia Sorento от 2017 года выпуска и новее, либо его эквивалент.

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У думцев Омской области требования примерно такие же. Арендуемые автомобили должны иметь шесть подушек безопасности, климат-контроль и обогрев двух сидений. Уже по количеству подушек понятно, что отечественные машины депутаты не хотят рассматривать.

«Уже давно на региональном уровне вопрос решается предельно просто: если чиновнику хочется длинный Mercedes-Benz со светлым кожаным салоном, он берет его в аренду. И на этом все ограничения, связанные с бюджетным законодательством, снимаются, — говорит вице-президент „Национального автомобильного союза“ (НАС) Антон Шапарин. — Я не верю, что они пересядут на Lada. Так просто российского чиновника не возьмешь».

Фото нового внедорожника VW — компания уже публиковал тизеры этой модели, но теперь дизайн новинки пересмотрели.

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Фото: Genesis