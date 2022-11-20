Эти автомобили ломаются реже других: 5 самых надежных в 2022-м — журнал За рулем

Эти автомобили ломаются реже других: 5 самых надежных в 2022-м

Эксперты опросили 300 тысяч американских автовладельцев.

Материалы по теме
Названы самые надежные машины 2022

Стало известно, какие автомобили считаются наиболее надежными в 2022 году. В американском журнале Consumer Reports опубликован ежегодный рейтинг. В 2022 году тройку списка возглавили Toyota, Lexus и BMW.

Эксперты выясняли, какие поломки происходили у автовладельцев наиболее часто. Машины оценивали по 100-балльной системе. Toyota и Lexus набрали по 72 балла, а BMW и Mazda — 65. Пятую позиция заняла Honda с 62 баллами.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Кроме того, исследователи составили рейтинг надежности по типу кузова:

  • 58 баллов — седаны, хэтчбеки и купе (наиболее надежные)
  • 51 балл — внедорожники
  • 44 балла — минивэны
  • 39 баллов — пикапы

Всего же было опрошено 300 тысяч американских автовладельцев, которые колесят по штатам на машинах 2000–2022 годов производства.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Consumer Reports

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров608
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: