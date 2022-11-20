Эти автомобили ломаются реже других: 5 самых надежных в 2022-м

Эксперты опросили 300 тысяч американских автовладельцев.

Материалы по теме Названы самые надежные машины 2022

Стало известно, какие автомобили считаются наиболее надежными в 2022 году. В американском журнале Consumer Reports опубликован ежегодный рейтинг. В 2022 году тройку списка возглавили Toyota, Lexus и BMW.

Эксперты выясняли, какие поломки происходили у автовладельцев наиболее часто. Машины оценивали по 100-балльной системе. Toyota и Lexus набрали по 72 балла, а BMW и Mazda — 65. Пятую позиция заняла Honda с 62 баллами.

Кроме того, исследователи составили рейтинг надежности по типу кузова:

58 баллов — с еданы, хэтчбеки и купе (наиболее надежные)

51 балл — внедорожники

44 балла — минивэны

39 баллов — пикапы

Всего же было опрошено 300 тысяч американских автовладельцев, которые колесят по штатам на машинах 2000–2022 годов производства.

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Фото: depositphotos.com