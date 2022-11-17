Какие модели будет выпускать «Москвич»: без китайцев не обошлось

Автозавод получил одобрение на два типа автомобилей.

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Возрожденный «Москвич» получил от Росстандарта одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе.

Они получили названия «Москвич 3» и «Москвич 3е».

Первый будет выпускаться в модификациях с бензиновыми моторами — атмосферным (мощность 109 л. с., с МКП) и наддувным (мощность 150 л. с., комплектация МКП или вариатором). Москвич 3 представляет собой версию компактного китайского кроссовера JAC JS4.

Второй автомобиль также копирует китайский, только уже электрический JAC iEVs4. Москвич 3е будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 л. с. Запас хода на одном заряде составит 410 км.

В 2023 году предприятие должно произвести 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими.

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Источник: Росстандарт

Фото: АГН «Москва», Росстандарт, JAC