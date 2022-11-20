Эксперты составили «контрольный» список перед покупкой нового авто — журнал За рулем

Эксперты составили «контрольный» список перед покупкой нового авто

Прежде чем приступить к покупке, важно проанализировать свои желания и потребности, изучить интересующие вас автомобили и оценить бюджет.

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Чем лучше вы подготовитесь, перед тем как отправиться за покупкой, тем меньше вероятность того, что кто-то уговорит вас сделать что-то, что вам не подойдет или что вы не можете себе позволить, отмечают специалисты портала финансового консультирования Bankrate.

Определитесь

Седаны, кроссоверы, пикапы и минивэны имеют разную цену и функциональность. Как только вы определитесь с типом транспортного средства, изучите марки и модели. Некоторые производители имеют лучшую репутацию и предоставляют более продолжительные гарантии. Комплектацию и стандартные функции также нужно учитывать при покупке: подумайте, что действительно необходимо, а не просто хотелось бы иметь.

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Решите, нужен ли вам непременно новый или подержанный автомобиль. Новый может быть безопаснее, комфортнее и функциональнее, но стоит дороже и через год значительно упадет в цене.

Деньги

Прежде чем приступить к переговорам с продавцом, изучите рыночные цены и определите сумму, которую вы готовы потратить.

Перед посещением дилерского центра ознакомьтесь с условиями кредитования различных банков. Имеет смысл получить представление о вашем потенциальном ежемесячном платеже до того, как продавец оформит сделку.

Просчитайте цену владения. Будьте готовы к дополнительным расходам, таким как техническое обслуживание, бензин, страховка, регистрация, налоги и сборы.

Тест-драйв

Это один из важнейших этапов покупки автомобиля. Исследуйте все аспекты вашего автомобиля с учетом вашего образа жизни. Сиденья удобные? Можете ли вы легко получить доступ к запасному колесу? Багажник достаточно большой?

Садитесь за руль. Проверьте тормоза, удобство парковки в ограниченном пространстве и обзорность. Последите за плавностью хода и уровнем шума в салоне.

Эмоции

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Оставьте эмоции дома. Когда вы сидите в новой машине, наслаждаясь ее высокотехнологичными функциями и запахом новой вещи, легко забыть о своем бюджете или обязательных параметрах и позволить эмоциям взять верх. Если вам понравился автомобиль, который не соответствует вашим первоначальным требованиям, не совершайте покупку сгоряча, идите домой и подумайте, прежде чем принимать решение.


Источник: Bankrate

Фото: Depositphotos

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