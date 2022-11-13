Выяснилось, какие модели Lada меньше обесцениваются

Специалисты рассказали, как модели АВТОВАЗа теряют в цене за 3 и 5 лет эксплуатации.

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Cреди легковых автомобилей Lada лидером по сохранности остаточной стоимости через 3 года эксплуатации станет Granta — она сохранит 83,7% от своей первоначальной цены.

Через 5 лет эксплуатации лидером по сохранности остаточной стоимости станет Lada 4Х4 с результатом 69,3%. Такие данные приводит маркетинговое агентство НАПИ, обновившее отчет «Прогноз остаточной стоимости легковых автомобилей» по итогам 3-го квартала 2022 г.

Согласно прогнозу, больше всего обесценится по прошествии трех лет владения Lada Vesta — она сохранит только 77,1% от первоначальной стоимости. За более длительный период эксплуатации (5 лет) больше всего потеряет в цене Lada Largus, чья остаточная стоимость составит 61%.

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Эксперты в качестве начальных цен на новые автомобили использовали следующие: Lada 4Х4 — 951 тыс. руб., Granta — 847 тыс. руб., Largus — 1,4 млн руб., Vesta — 1,4 млн рублей.

Источник: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации).