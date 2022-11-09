На АВТОВАЗе продолжается модернизация, и на сей раз обновление коснулось производства двигателей.

В производстве чугунного литья на линии сдачи блока цилиндров были модернизированы точки контроля, пишет Viber-канал «На заводе». Источник подчеркивает, что высококачественный металл и созданные из него детали — основа качества продукции, особенно если речь идет о сердце автомобиля, двигателе.

Через реализацию этого проекта на АВТОВАЗе планируют дополнительно повысить уровень качества выпускаемой продукции. Обновленную линию уже осмотрел и одобрил исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов.

Напомним, что пока АВТОВАЗ выпускает лишь восьмиклапанные 90-сильные моторы, но для рестарта Vesta NG в марте 2023 года, по идее, понадобятся более мощные агрегаты.

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Фото: Елена Афонина/ТАСС, канал «НА ЗАВОДЕ» в Viber