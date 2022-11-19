25% россиян готовы отказаться от своих авто: что случилось? — журнал За рулем

25% россиян готовы отказаться от своих авто: что случилось?

Реалии 2022 года дают о себе знать.

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Более 70% отечественных автовладельцев ощутили на себе сильный рост цен на запчасти. Для многих такие перемены стали приговором: придется отказываться от дорогих сердцу машин, чтобы выжить в новых экономических условиях.

Согласно исследованию «Открытие авто», четверть автолюбителей готовы отказаться от машин, комплектующие и расходники для которые стало сложно и дорого приобрести.

В то же время 52% автолюбителей не готовы прогибаться под изменчивый мир. Среди стойких: дальневосточники (61%), питерцы (58%) и жители Южного федерального округа (52%).

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Среди нестабильных: Приволжье, где 24% собственников авто допускают, что обзаведутся чем-то, что больше по карману, в Центральной России таких 26%.

Есть и еще одна интересная цифра — 72% опрошенных готовы использовать дубликаты вместо оригинальных запчастей, лишь бы продолжить ездить на своих авто.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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