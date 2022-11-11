Назван срок, когда упадут цены на запчасти — журнал За рулем

Назван срок, когда упадут цены на запчасти

Это связано с тем, что дефицит стремительно уменьшается: так считают специалисты.

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Есть мнение, что в ближайшем будущем цены на запчасти начнут ощутимо снижаться. Процесс будет обусловлен затовариванием складов и растущей сезонной конкуренцией между автосервисами.

«Если сравнивать цены на оригинал до всей ситуации, то в среднем 25–30% рост, не оригинал — на 10–12%. Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены. Все набирают впрок, будет очень большой товарный запас. В феврале начнутся массовые ремонты. Чтобы конкурировать, будут сбрасывать 10–15%», — рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Казаченко отметил также, что поставлять автозапчасти в Россию готов Таиланд.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

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