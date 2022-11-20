Эти водители чаще других виноваты в ДТП

Нам даже рассказали, как их зовут.

Автовладельцы с именами Мария, Евгения, Светлана и Лариса чаще всего становятся виновниками ДТП, следует из статистики дорожных аварий за текущий год страховой компании «Согласие».

У водителей с именем Мария самый высокий показатель аварийности — 20%. На втором месте аварийного рэнкинга Евгении — 18%. Светланы и Ларисы делят третью позицию — 17%. Чуть реже провоцировали аварии Надежды, Елены, Виктории, Екатерины и Ольги — по 16%.

В середине аварийного топ-20 — водители с именами Ирина, Денис и Олег: 15%. Менее часто оказывались виновными в ДТП Ильи — 14%. В конце антирейтинга Геннадии, Вячеславы, Романы, Валерии, Василии, Дмитрии и Юрии: 13%.

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Женщины чаще бывают виновными в ДТП из-за ошибок на дороге, отмечают аналитики компании. При этом сумма средней страховой выплаты по полисам каско в этом же периоде женщинам составляет 81 тыс. руб., а мужчинам — 93 тыс. рублей.

Это говорит о том что, хотя водители-мужчины реже провоцировали ДТП, но последствия произошедших инцидентов были более серьезными и разрушительными, чем при авариях с участием водителей-женщин.

Кроме того, накопленные страховщиками данные говорят о том, что незамужние и неженатые водители, которые еще не стали родителями, водят менее ответственно.