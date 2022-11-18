На «Автоторе» будут собирать китайские BAIC

Китайский BAIC договаривается с «Автотором» о сборке машин в России, в скором времени компании подпишут соответствующее соглашение. Наиболее вероятная модель для локализации в РФ — среднеразмерный седан BAIC D50/U5 с бензиновым мотором в 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л. с., либо с электродвигателем.
Возможности сборки автомобилей в Калининграде также обсуждает концерн Chery.
В «Автоторе» подтвердили, что действительно ведут переговоры с китайскими партнерами, но из соображений конфиденциальности называть их пока не стали.
Компания BAIC предпринимала несколько попыток зайти в Россию с легковушками, и все они не удались. В 2015 году даже было получено одобрение типа транспортного средства на седаны D50, известные в Китае под брендом Senova.
Ранее эксперты предполагали, что партнером предприятия может стать китайский JAC.
- В России бум на китайские авто: дилеры спешат откликнуться на спрос.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Ведомости»
Фото: Depositphotos, BAIC