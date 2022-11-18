На «Автоторе» будут собирать китайские BAIC — журнал За рулем

На «Автоторе» будут собирать китайские BAIC

И это не единственный производитель, с которым ведет переговоры предприятие.

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Китайский BAIC договаривается с «Автотором» о сборке машин в России, в скором времени компании подпишут соответствующее соглашение. Наиболее вероятная модель для локализации в РФ — среднеразмерный седан BAIC D50/U5 с бензиновым мотором в 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л. с., либо с электродвигателем.

Возможности сборки автомобилей в Калининграде также обсуждает концерн Chery.

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На «Автоторе» будут собирать китайские BAIC

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В «Автоторе» подтвердили, что действительно ведут переговоры с китайскими партнерами, но из соображений конфиденциальности называть их пока не стали.

Компания BAIC предпринимала несколько попыток зайти в Россию с легковушками, и все они не удались. В 2015 году даже было получено одобрение типа транспортного средства на седаны D50, известные в Китае под брендом Senova.

Ранее эксперты предполагали, что партнером предприятия может стать китайский JAC.

Источник: «Ведомости»

Фото: Depositphotos, BAIC

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