В России останется только одна беда: вторую приведут в порядок

В ремонт и строительство дорог вложат почти 13 трлн рублей.

Материалы по теме Хотите, чтобы шины служили дольше? Вот 2 лайфхака от эксперта

В России всерьез взялись за дороги и дорожную инфраструктуру: на ближайшие пять лет намечено привести в нормативное состояние почти 140 тыс. км трасс. На эти цели планируется выделить рекордную сумму — 13 трлн рублей.

Только по итогам этого года будет построено и отремонтировано более 16,6 тыс. км автомобильных дорог. Как подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, уже можно с уверенностью сказать, что это самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны.

Наиболее значимым событием в дорожной отрасли можно считать открытие движения по двум участкам новой трассы М-12 Москва — Казань в Московской и Владимирской областях. 13 декабря на этой трассе будет открыт еще один участок.

Ускорение темпов дорожного строительства стало возможным благодаря появлению национальных проектов, в рамках которых и ведутся работы.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: пресс-служба правительства РФ

Фото: depositphotos.com