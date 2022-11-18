Этот интересный автомобиль может в скором времени составить конкуренцию «каблучкам» на базе Гранты и Нивы.

Материалы по теме Хотите, чтобы шины служили дольше? Вот 2 лайфхака от эксперта

Это китайский Yema Mini Cargo truck,1.2L, и частные продавцы уже ввозят его в Россию — по данным источника, цена со всеми платежами и доставкой составляет около 1 млн рублей.

Рамная конструкция, задний привод, бензиновый двигатель 91 л.с. Машина и впрямь видится неплохой «заготовкой» под легкую коммерческую технику.

Правда, российские продавцы сталкиваются со сложностями: при ввозе для частного лица с СБКТС машины не продашь через лизинговые компании, а если ввозить на юрлицо, то надо оформлять ОТТС и предоставлять гарантию.

Марка Yema появляется в России не впервые: в 2017-м была попытка продавать большой кроссовер Yema T80, а в 2021-м электрический минивэн Yema EC30 был представлен в РФ под именем Solis EC30.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме Хотите на выставку BW Expo? Бесплатный промокод от «За рулем» Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Источник: Русский автомобиль

Фото: фирма-производитель