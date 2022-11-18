Смотрите, новая модель. Российская цена — миллион рублей! — журнал За рулем

Смотрите, новая модель. Российская цена — миллион рублей!

Этот интересный автомобиль может в скором времени составить конкуренцию «каблучкам» на базе Гранты и Нивы.

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Это китайский Yema Mini Cargo truck,1.2L, и частные продавцы уже ввозят его в Россию — по данным источника, цена со всеми платежами и доставкой составляет около 1 млн рублей.

Рамная конструкция, задний привод, бензиновый двигатель 91 л.с. Машина и впрямь видится неплохой «заготовкой» под легкую коммерческую технику.

Смотрите, новая модель. Российская цена — миллион рублей!

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Правда, российские продавцы сталкиваются со сложностями: при ввозе для частного лица с СБКТС машины не продашь через лизинговые компании, а если ввозить на юрлицо, то надо оформлять ОТТС и предоставлять гарантию.

Смотрите, новая модель. Российская цена — миллион рублей!

Марка Yema появляется в России не впервые: в 2017-м была попытка продавать большой кроссовер Yema T80, а в 2021-м электрический минивэн Yema EC30 был представлен в РФ под именем Solis EC30.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: фирма-производитель

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