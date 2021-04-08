Почти Toyota: в России будут продавать китайский электрический минивэн

Обогреваемого аккумулятора должно хватить минимум на 250 км, а в салоне на семь мест есть кондиционер и мультимедийка с большим экраном.

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На выставке ПМАС-2021, проходящей с 8 по 11 апреля в Санкт-Петербурге, экспонируется китайский электрический минивэн Solis EC30. Переднюю ось машины приводит 156-сильный синхронный электродвигатель, питающийся от трехкомпонентной литиевой батареи lifepo4 емкостью 47,17 кВт⋅ч с обогревом и воздушной системой контроля температуры. Запас хода, по заявлению производителя, — минимум 250 км.

Дизайн автомобиля прочно опирается на внешность Toyota Alphard прошлого поколения. Задние боковые двери сдвижные, расположены с двух сторон. Из известных пунктов оснащения: электрообогреватели салона, кондиционер, парктроник, мультимедиа с 9-дюймовым экраном.

В 2019 году эту модель уже показывали в России под названием Logem EC30. Минивэн разработан российско-китайской компанией Byvin Holding Group, а непосредственный производитель — Sichuan Yema Automobile, и именно под именем Yema EC30 машины продаются в Китае, пишет ресурс «Китайские автомобили». Современный российский вариант названия — Solis EC30.

У модели три версии: пассажирские — с салоном на пять и семь мест, а также грузовая. В России Solis EC30 начнут продавать после прохождения испытаний и получения ОТТС, цена — от 2,77 млн рублей.

У компании Chery в России тоже есть планы по электрификации: к нам приедет электрический кроссовер Tiggo e.

Фото: auto.sohu.com