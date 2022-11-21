Выиграть 4000 рублей — простой конкурс от АВТОВАЗа — журнал За рулем

Выиграть 4000 рублей — простой конкурс от АВТОВАЗа

Нужно рассказать о добром поступке, в совершении которого вам помог автомобиль.

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Волжский автозавод запустил очередной конкурс с призами. Он предполагает, что участники будут рассказывать о добрых поступках, которые помог совершить автомобиль.

Рассказ нужно опубликовать в комментариях под постом, поставить посту лайк и быть при этом подписанным на сообщество Lada в VK.

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Организаторы уточняют, что один участник может оставить неограниченное количество комментариев, но они не должны повторяться: одно доброе дело — один комментарий.

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Оставить комментарий нужно до 27 ноября, а 30 ноября уже подведут итоги, и пятеро победителей получат сертификаты номиналом 4 тысячи рублей на покупки в в одном из крупнейших интернет-магазинов.

Фото: АВТОВАЗ

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