Материалы по темеГранта получит мощный двигатель и новые тормоза — подробности
Волжский автозавод запустил очередной конкурс с призами. Он предполагает, что участники будут рассказывать о добрых поступках, которые помог совершить автомобиль.
Рассказ нужно опубликовать в комментариях под постом, поставить посту лайк и быть при этом подписанным на сообщество Lada в VK.
Материалы по теме10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт
Организаторы уточняют, что один участник может оставить неограниченное количество комментариев, но они не должны повторяться: одно доброе дело — один комментарий.
Материалы по темеАВТОВАЗ прекратил выпуск хэтчбеков Lada Granta
Оставить комментарий нужно до 27 ноября, а 30 ноября уже подведут итоги, и пятеро победителей получат сертификаты номиналом 4 тысячи рублей на покупки в в одном из крупнейших интернет-магазинов.
- Тем временем АВТОВАЗ отчитался о том, что первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в Тольятти.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ