«За рулем» подтвердил статус первого автомобильного журнала

Издание получило высокую награду.

«За рулем» победил в конкурсе «Лидер продаж 2022» и получил диплом из рук Алексея Иванова, президента Союза предприятий периодической печати.

Цель конкурса — определить, какие издания россияне покупают охотнее всего.

В номинации «Автомобильные журналы» первым стал «За рулем». Второе место досталось «Авторевю».

Чтобы определить лидера, проводился опрос распространителей печатной продукции в России. Главным критерием стал максимальный тираж издания, который был продан за 2022 год. Ежемесячный тираж «За рулем» — 220 тысяч экземпляров.

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Источник: ГИПП