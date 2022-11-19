«За рулем» подтвердил статус первого автомобильного журнала

Материалы по темеНовая награда «За рулем»: за безопасные дороги боремся вместе!
«За рулем» победил в конкурсе «Лидер продаж 2022» и получил диплом из рук Алексея Иванова, президента Союза предприятий периодической печати.
Цель конкурса — определить, какие издания россияне покупают охотнее всего.
В номинации «Автомобильные журналы» первым стал «За рулем». Второе место досталось «Авторевю».
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Чтобы определить лидера, проводился опрос распространителей печатной продукции в России. Главным критерием стал максимальный тираж издания, который был продан за 2022 год. Ежемесячный тираж «За рулем» — 220 тысяч экземпляров.
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Источник: ГИПП