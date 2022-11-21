Зачем в Новосибирске соорудили башню из автомобилей — журнал За рулем

Зачем в Новосибирске соорудили башню из автомобилей

Инсталляция приурочена к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

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Башня из семи советских легковых машин Запорожец, ГАЗ и других появилась на одной из улиц Новосибирска.

В отличие от традиционных памятников жертвам аварий, все автомобили в этой «вавилонской башне» не участвовали в ДТП.

Высота инсталляция составила 12 метров.

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О жертвах ДТП во всем мире вспоминают в третье воскресенье ноября.

Инициаторами проекта стали общественная организация «Форпост», региональный Минтранс и ГИБДД Новосибирской области.

По данным ГИБДД, за 9 месяцев 2022 года на дорогах страны зарегистрировано 91,3 тыс. ДТП, в которых погибли 10,1 тыс. человек и получили ранения 115,1 тыс.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Новая Сибирь

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области/VK

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