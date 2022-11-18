Эксперт назвал верный признак подставного ДТП

Любое, даже мелкое ДТП, — это стресс для всех его участников. Но нередки случаи, когда авария «не настоящая» — ее подстраивают автомошенники.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин подчеркнул, что схемы автоподстав остаются неизменными на протяжении многих лет.
Но при этом мошенников всегда выдает один признак: они категорически не хотят вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД и настаивают на решении вопроса на месте.
«Они могут применять разные тактики, методики и стратегии, но все они будут говорить, что полицию не вызываем, ОСАГО не вариант, в суд не пойдем, разбираемся сейчас и здесь. Главная задача аферистов — выудить у водителя наличные деньги за подставную аварию», — предостерег автоэксперт.
Поэтому он советует водителям незамедлительно вызывать на место ДТП сотрудников полиции, а также иметь действующий полис ОСАГО.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com, скриншот Youtube