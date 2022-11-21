Волшебный ВАЗ 2107: продавец утверждает, что VIN имеет магические цифры

Будущего владельца ждет изменение финансового положения.

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Ржавый автомобиль ВАЗ-2107 1992 года выпуска его владелец оценил в 566 005 рублей. Столь высокую цену, раз в десять превышающую стоимость таких же авто, продавец объясняет «магическими цифрами в VIN-номере кузова».

В объявлении отмечается, что это уникальный автомобиль с редчайшим и красивым номером кузова. Машина была куплена из коллекции в Калуге для участия в выставках.

«Данный автомобиль в корне поменяет ваше мировоззрение, образ жизни и изменит ваше финансовое положение», — обещает продавец.

Пробег вазовской «семерки» превышает 137 тыс. км. По ПТС, как следует из объявления, только один владелец.

Источник: Avito.ru

Фото: flickr.com, Avito.ru