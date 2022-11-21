История про «самолет»: Юрий Лоза поделился своими автонаблюдениями

Юрий Лоза пишет на своей страничке ВКонтакте, что, отключая кафешный Wi-Fi, он случайно ткнул в значок «самолёт», а в этом режиме «навигатор продолжает вести по ранее заданному маршруту, но перестает обращать внимание на камеры».
«Ехал вчера издалека, за двести километров от Москвы остановился в кафе перекусить и совершить несколько операций по интернету. Мне дали достаточно шустрый местный вайфай, я быстро управился и тронулся дальше, водрузив телефон на место. Дорога была сухой, движение не очень интенсивное, поэтому я слегка притапливал, чего уж тут скрывать. Что удивительно, даже при бесконечных ремонтах и ограничительных знаках не было камер, я даже подумал, что их отключили по какой-то причине», — написал Юрий.
Уже в столице он обратил внимание, что маршрут высвечивается синим цветом, а не зеленым, как обычно. Почувствовав неладное, он остановился и попытался понять — в чем дело. Оказалось, что, отключая вайфай, он случайно задействовал опцию «самолет», а когда ее отключил, то понял, что по ходу движения камер было множество, но он их не увидел.
Теперь музыкант ждет извещений о штрафах, которых наверняка будет «вагон и маленькая тележка».
Справка
Все дело в том, что приложения Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты с некоторых пор могут искать адреса и строить автомобильные маршруты без подключения к интернету. Офлайн-режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает. А режим полета временно отключает передатчик и отправку или получение любых данных на ваше устройство, то есть Wi-Fi, мобильные сети и Bluetooth не работают.
Подписчики по-разному отнеслись к этой «промашке» музыканта.
Максим Филимонов: «А надо было, всего лишь, как настоящему водителю, смотреть на знаки, которые с правой стороны дороги находятся, а не на навигатор. Ну что же вы, Юрий...».
Роман Усманов: «Когда Юрий написал, что ждет штрафы, стало ясно, что он их ждет с одной целью — оплатить. Желание оплатить штрафы раскрывает отношение Юрия к случившемуся- как минимум, он признает вину. Осознание вины есть признак способности человека к самооценке, к критическому переосмыслению поступков. В обсуждаемом посте мало кто заметил именно эту составляющую».
Дмитрий Бор: «Вообще, считаю, что штрафы за „нарушения“ без последствий надо отменить — это кормушка и ничего другое! Но, если по твоей вине авария, то на полную катушку!»
- Юрий Лоза также рассказал о ловушке на трассе «Дон».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: Юрий Лоза/ВКонтакте
Коллаж: «За рулем», фото: maxpixel, ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин