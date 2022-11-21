История про «самолет»: Юрий Лоза поделился своими автонаблюдениями

Посты известного музыканта в соцсетях обычно бывают нетривиальными и вызывают массу откликов подписчиков. Вот и на этот раз.

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Юрий Лоза пишет на своей страничке ВКонтакте, что, отключая кафешный Wi-Fi, он случайно ткнул в значок «самолёт», а в этом режиме «навигатор продолжает вести по ранее заданному маршруту, но перестает обращать внимание на камеры».

«Ехал вчера издалека, за двести километров от Москвы остановился в кафе перекусить и совершить несколько операций по интернету. Мне дали достаточно шустрый местный вайфай, я быстро управился и тронулся дальше, водрузив телефон на место. Дорога была сухой, движение не очень интенсивное, поэтому я слегка притапливал, чего уж тут скрывать. Что удивительно, даже при бесконечных ремонтах и ограничительных знаках не было камер, я даже подумал, что их отключили по какой-то причине», — написал Юрий.

Уже в столице он обратил внимание, что маршрут высвечивается синим цветом, а не зеленым, как обычно. Почувствовав неладное, он остановился и попытался понять — в чем дело. Оказалось, что, отключая вайфай, он случайно задействовал опцию «самолет», а когда ее отключил, то понял, что по ходу движения камер было множество, но он их не увидел.

Теперь музыкант ждет извещений о штрафах, которых наверняка будет «вагон и маленькая тележка».

Справка

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Все дело в том, что приложения Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты с некоторых пор могут искать адреса и строить автомобильные маршруты без подключения к интернету. Офлайн-режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает. А режим полета временно отключает передатчик и отправку или получение любых данных на ваше устройство, то есть Wi-Fi, мобильные сети и Bluetooth не работают.

Подписчики по-разному отнеслись к этой «промашке» музыканта.

Максим Филимонов: «А надо было, всего лишь, как настоящему водителю, смотреть на знаки, которые с правой стороны дороги находятся, а не на навигатор. Ну что же вы, Юрий...».

Роман Усманов: «Когда Юрий написал, что ждет штрафы, стало ясно, что он их ждет с одной целью — оплатить. Желание оплатить штрафы раскрывает отношение Юрия к случившемуся- как минимум, он признает вину. Осознание вины есть признак способности человека к самооценке, к критическому переосмыслению поступков. В обсуждаемом посте мало кто заметил именно эту составляющую».

Дмитрий Бор: «Вообще, считаю, что штрафы за „нарушения“ без последствий надо отменить — это кормушка и ничего другое! Но, если по твоей вине авария, то на полную катушку!»

Юрий Лоза также рассказал о ловушке на трассе «Дон».

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Источник: Юрий Лоза/ВКонтакте

Коллаж: «За рулем», фото: maxpixel, ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин



