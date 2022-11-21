Договоры ОСАГО все чаще расторгают в одностороннем порядке

Делают это сами автостраховщики, а правозащитники считают, что такую практику необходимо изменить.

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В ноябре увеличилось количество случаев расторжения уже заключенных договоров ОСАГО по инициативе страховой компании из-за ошибок в данных страхователя или автомобиля. О таких случаях граждане пишут на порталах Банки.ру и Сравни.ру.

Клиенты жалуются, что компании расторгают договоры из-за ошибок в мощности автомобиля или регистрации транспортного средства (ТС) и не возвращают страховую премию. На предложение скорректировать данные страховщик отвечает отказом.

Так, за три квартала 2022 года число расторжений договоров ОСАГО по инициативе СК из-за неверных данных составило от 150 тыс. до 300 тыс. случаев. Как правило, страхователи неверно указывают сведения о территории преимущественного использования ТС, о мощности двигателя, о целях использования автомобиля.

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Позиция страховщиков

Сами страховщики считают, что действуют в рамках закона, ведь они вправе в одностороннем порядке расторгать договоры при выявлении недостоверных сведений, имеющих значение для определения степени страхового риска. Юристы подтверждают, что данная практика находится в рамках закона.

Клиенты специально указывают неверные данные, чтобы страховая компания применила коэффициенты, уменьшающие страховую премию, утверждают в Российском союзе страховщиков. И если отобрать у страховщиков право одностороннего расторжения договора, не будет инструмента борьбы со страховым мошенничеством.

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По данным ЦБ за три квартала этого года, число жалоб на страховщиков выросло почти на 30%, при этом на ОСАГО пришлось около 80% жалоб.

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»