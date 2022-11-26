Самые странные, опасные и забавные случаи с дальнобойщиками в этом году (видео)

Совсем недавно мы рассказывали о питомцах, которые скрашивают будни шоферов, а сегодня посмотрим на самые необычные, драматичные и смешные ситуации, приключившиеся с героями баранки в 2022 году.
Один из центральных сюжетов свежей видеоподборки — серьезное ДТП, случившееся с российской дальнобойщицей.
Левое переднее колесо ее Дафа лопнуло на ходу — девушка, конечно, не справилась с управлением... А вы бы справились?
Фура, вылетев на встречку и чудом никого не зацепив, легла набок в близлежащем кювете.
К счастью, водитель пострадала незначительно, хотя ей и пришлось выбираться через собственноручно разбитое окно.
Посмотрите, чем все окончилось и как реагировали соцсети!
- Тем временем немецкое издательство Heel выпустило календарь «Мечты дальнобойщика» на 2023 год.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
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Источник: YouTube / Auto Video