Самые странные, опасные и забавные случаи с дальнобойщиками в этом году (видео) — журнал За рулем

Самые странные, опасные и забавные случаи с дальнобойщиками в этом году (видео)

Дальнобойщики — это целая субкультура, в которую иногда бывает так интересно погрузиться...

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Кошка, пес и… ворон! Каких питомцев дальнобойщики берут в рейс?

Совсем недавно мы рассказывали о питомцах, которые скрашивают будни шоферов, а сегодня посмотрим на самые необычные, драматичные и смешные ситуации, приключившиеся с героями баранки в 2022 году.

Один из центральных сюжетов свежей видеоподборки — серьезное ДТП, случившееся с российской дальнобойщицей.

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Фура, вылетев на встречку и чудом никого не зацепив, легла набок в близлежащем кювете.

К счастью, водитель пострадала незначительно, хотя ей и пришлось выбираться через собственноручно разбитое окно.

Посмотрите, чем все окончилось и как реагировали соцсети!

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Источник: YouTube / Auto Video

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