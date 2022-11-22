Нам рассказали, когда начали дешеветь автомобили. Параллельный импорт работает

В целом же структура предложения новых машин изменилась: количество китайских брендов растет.

С конца марта 2022 года в России снижается средняя стоимость нового автомобиля, отметили в сервисе Авито Авто по итогам конференции «Высшая передача».

Количество объявлений о продаже новых автомобилей на Авито Авто в 2022 году остается стабильным в сравнении с прошлым годом. При этом изменилась структура: все больше предложений от китайских брендов.

«Параллельный импорт» на авторынке работает, отмечает аналитик. Количество объявлений о продаже почти новых автомобилей из-за границы (с пробегом менее 100 км) достигло 16 тысяч. С июня в данном сегменте происходит последовательный рост, в среднем на 2 тысячи объявлений в месяц. Прирост объявлений особо отмечается по брендам:

Cadillac

Honda

Land Rover

Porsche

Lexus.

С конца марта 2022 года наметился тренд на снижение средней цены новых авто, а по итогам октября средняя стоимость новых автомобилей на Авито Авто составила 2,95 млн рублей . Для сравнения — в марте она была 3,1 млн рублей.

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Небольшой пробег

Еще один любопытный тренд отметили аналитики: в этом году на 3–4% выросло количество объявлений о продаже автомобилей с небольшим (до 25 тыс. и 50 тыс. километров) пробегом.

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Согласно статистике AEB, с января по октябрь 2022 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сжался на 60,8%, до 502,5 тыс. шт.

Источник: аналитика Авито Авто

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