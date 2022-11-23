Новый китайский кроссовер за 2,2 млн. Будем брать?

Машина имеет совершенно невероятный дизайн — авангардный и даже хардкорный.

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Компания SAIC MAXUS представила новый кроссовер под названием Territory. Уже известна и стоимость автомобиля. Он будет предлагаться в трех комплектациях по цене от 259 800 до 279 800 юаней (от 2,2 млн до 2,37 млн рублей).

Внешне кроссовер отличается двухуровневой оптикой, большим прямоугольным воздухозаборником и не совсем традиционным размещением логотипа «MAXUS» — на кромке капота.

Также машина имеет двуцветный кузов — крыша красится в черный, а на передней части и по бокам видны яркие оранжевые акценты. Нельзя не отметить и сложный трехмерный узор колесных дисков.

Сзади кроссовер выглядит попроще — соединенные горизонтальной полосой фонари, под которыми, в бампере, расположены два фальшивых патрубка выхлопной системы (настоящие, но не столь красивые патрубки, находятся за ними).

Размеры автомобиля впечатляют. Его ширина и высота составляют 2016 и 1876 мм соответственно, а длина — 5046 или 5214, в зависимости от версии салона. Колесная база при этом неизменна — 2950 мм.

То есть, перед нами конкурент таких моделей, как Nissan Pathfinder, Ford Explorer или Honda Pilot, а также Tank 500, например.

Что касается интерьера, новый автомобиль имеет несколько нетрадиционную компоновку центральной консоли: то, что можно принять за панель управления климатом, относится к управлению автомобилем, а кнопки климат-контроля находятся выше, под воздуховодами.

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Новый автомобиль оснащается дизельным двигателем 2.0T с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида (48 В). Мощность этой силовой установки составляет 218 л.с. и 500 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Также есть система повышенной проходимости ATS 2.0 — она имеет 10 фиксированных режимов движения и 27 комбинированных.

В Россию кроссовер SAIC MAXUS Territory может попасть по схеме параллельного импорта.

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Фото: Autohome.com.cn