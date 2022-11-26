Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

Именно эта машина снималась в культовом фильме 1989 года Тима Бертона.

Материалы по теме Новый седан Kia начали поставлять в РФ

В США продается Бэтмобиль, который снимался в фильме «Бэтмен» 1989 года. Именно за его рулем сидел Майкл Китон.

Несмотря на свои размеры, Бэтмобиль оснащен очень скромным электродвигателем, способным разгонять машину всего до 50 км/ч. Что касается аккумуляторов, то их не заряжали с 1993 года, и, возможно, их придется заменить.

Этот первый Бэтмобиль был нарисован Джулианом Колдоу и построен командой Джона Эванса в Pinewood Studios в Англии. Машина имеет стеклопластиковый кузов. Передняя часть напоминает Prototype Daytona и имеет огромную турбину по центру.

Огромные воздухозаборники, задние крылья в стиле крыла летучей мыши, длинный капот, купол кабины — все это хорошо знакомо кинолюбителям.

В кабине установлены три сиденья, а место водителя находится за спинами пассажиров и чуть выше. Большинство кнопок на приборной панели уже не работают, чего нельзя сказать об огнемете — он вполне исправен.

Материалы по теме У Toyota появился новый необычный кроссовер

Этот легендарный автомобиль выставлен на продажу в комиссионном магазине Classis Auto Mall в Моргантауне (штат Пенсильвания, США), а цена Бэтмобиля составляет 1,5 млн долларов, или более 91 млн рублей.

Mitsubishi готовит Delica для России — автомобиль получит левый руль и начнет поставляться в Европу.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Classicautomall.com