Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — журнал За рулем

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

Именно эта машина снималась в культовом фильме 1989 года Тима Бертона.

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В США продается Бэтмобиль, который снимался в фильме «Бэтмен» 1989 года. Именно за его рулем сидел Майкл Китон.

Несмотря на свои размеры, Бэтмобиль оснащен очень скромным электродвигателем, способным разгонять машину всего до 50 км/ч. Что касается аккумуляторов, то их не заряжали с 1993 года, и, возможно, их придется заменить.

Этот первый Бэтмобиль был нарисован Джулианом Колдоу и построен командой Джона Эванса в Pinewood Studios в Англии. Машина имеет стеклопластиковый кузов. Передняя часть напоминает Prototype Daytona и имеет огромную турбину по центру.

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

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Огромные воздухозаборники, задние крылья в стиле крыла летучей мыши, длинный капот, купол кабины — все это хорошо знакомо кинолюбителям.

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

В кабине установлены три сиденья, а место водителя находится за спинами пассажиров и чуть выше. Большинство кнопок на приборной панели уже не работают, чего нельзя сказать об огнемете — он вполне исправен.

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

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Этот легендарный автомобиль выставлен на продажу в комиссионном магазине Classis Auto Mall в Моргантауне (штат Пенсильвания, США), а цена Бэтмобиля составляет 1,5 млн долларов, или более 91 млн рублей.

Фото: Classicautomall.com

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

Именно эта машина снималась в культовом фильме 1989 года Тима Бертона.

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373076Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373077Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373078Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373075Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?
Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?

Именно эта машина снималась в культовом фильме 1989 года Тима Бертона.

Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373075Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373077Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373076Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену? — фото 1373078Продается тот самый Бэтмобиль! Угадаете цену?
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