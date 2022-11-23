Автомобили Москвич можно будет купить по программе льготного автокредитования

Бренд Москвич собираются включить в госпрограмму поддержки спроса.
Это произойдет после внесения соответствующих изменений в специнвестконтракт (СПИК) КАМАЗа, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, присутствовавший на церемонии запуска завода.
Напомним, столичный завод является технологическим партнером грузового автогиганта.
В СПИК внесут технологические условия и модели автомобилей, которые будут выпускать на московской площадке.
Тогда «Москвич» сможет участвовать в программе поддержки спроса, работу которой государство планирует продолжить в последующие годы, как минимум в 2023 году, отметил Мантуров.
Он также добавил, что существенная локализация в производстве Москвича с выходом на «полную техническую независимость» будет достигнута к 2027 году.
- Напомним, программы льготного автокредитования и льготного лизинга недавно были продлены на 2023 год.
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Фото: АГН «Москва»
Видео: YouTube