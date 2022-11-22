Льготное автокредитование продлили на 2023 год

С начала года по программе господдержки продано более 34 тысяч автомобилей.

Материалы по теме Программу льготного автокредитования расширят: кто сможет купить машину со скидкой

По заявлению Минпромторга РФ, программа льготного автокредитования продолжит работать и в следующем году.

Летом этого года программа была возобновлена, а условия претерпели изменения.

В частности, скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, который можно приобрести с льготным кредитом, увеличилась с 1,5 до 2 млн рублей.

Кроме того, расширен список категорий граждан, которым полагается поддержка от государства при покупке автомобиля. Теперь он включает военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации.

Под условия программы попадают автомобили УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн руб., все электромобили Evolute (на них действует скидка 35%) и продукция китайского бренда Haval.

Полный список льгот при покупке авто приводится тут.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

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Источник: РИА Новости

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