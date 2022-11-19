Lada на 25% дешевле: кому полагается скидка — журнал За рулем

Lada на 25% дешевле: кому полагается скидка

В программу господдержки включили еще одну категорию граждан.

Материалы по теме
Пересаживаемся на электрокары: государство гарантирует скидку на российские Evolute

Часть моделей АВТОВАЗа продадут на четверть дешевле, потому что государство субсидирует спрос на отечественный продукт.

Однако машины по такой цене доступны лишь некоторым категориям населения.

Господдержкой смогут воспользоваться больше миллиона человек. Речь идет о бывших и действующих армейцах и их семьях.

Материалы по теме
Программу льготного автокредитования расширят: кто сможет купить машину со скидкойСтало известно, сколько машин АВТОВАЗ выпустит в 2023 годуНа АВТОВАЗе заговорили о риске прекращения поставок комплектующих

«Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных Силах», — сообщил АВТОВАЗ.
Материалы по теме
Льготы при покупке авто 2022 — полный список и кому полагаются

Кроме того, выгодные кредиты полагаются семьям как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медицинским работникам и педагогам, а также тем, кто впервые покупает машину.

В зависимости от региона скидки могут колебаться от 20 до 25%, однако сэкономить смогут все перечисленные группы граждан.

В список автомобилей входят: Lada Granta, которая по госпрограмме будет стоить 542,6 тысячи рублей, и внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров164
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: