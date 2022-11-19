Lada на 25% дешевле: кому полагается скидка

В программу господдержки включили еще одну категорию граждан.

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Часть моделей АВТОВАЗа продадут на четверть дешевле, потому что государство субсидирует спрос на отечественный продукт.

Однако машины по такой цене доступны лишь некоторым категориям населения.

Господдержкой смогут воспользоваться больше миллиона человек. Речь идет о бывших и действующих армейцах и их семьях.

«Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных Силах», — сообщил АВТОВАЗ.

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Кроме того, выгодные кредиты полагаются семьям как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медицинским работникам и педагогам, а также тем, кто впервые покупает машину.

В зависимости от региона скидки могут колебаться от 20 до 25%, однако сэкономить смогут все перечисленные группы граждан.

В список автомобилей входят: Lada Granta, которая по госпрограмме будет стоить 542,6 тысячи рублей, и внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Михаил Метцель/ТАСС