Программу льготного автокредитования расширят: кто сможет купить машину со скидкой

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования, благодаря чему ею смогут воспользоваться все граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту, мобилизованные, а также проживающие совместно с ними супруг (супруга), дети и родители.
Об этом заявил зампред Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, получить скидку на автомобиль смогут все пенсионеры, ранее проходившие службу в Вооруженных Силах.
Сейчас рассчитывать на помощь от государства могут семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, а также водители, впервые покупающие транспортное средство.
Автомобиль, приобретаемый по программе господдержки, должен соответствовать определенным критериям.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Минпромторг РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС