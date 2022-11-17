Программу льготного автокредитования расширят: кто сможет купить машину со скидкой

Субсидии государства распространяются на определенные автомобили.

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Минпромторг расширит программу льготного автокредитования, благодаря чему ею смогут воспользоваться все граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту, мобилизованные, а также проживающие совместно с ними супруг (супруга), дети и родители.

Об этом заявил зампред Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, получить скидку на автомобиль смогут все пенсионеры, ранее проходившие службу в Вооруженных Силах.

Сейчас рассчитывать на помощь от государства могут семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, а также водители, впервые покупающие транспортное средство.

Автомобиль, приобретаемый по программе господдержки, должен соответствовать определенным критериям.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Минпромторг РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС