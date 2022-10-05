Приобретая автомобиль, можно сэкономить. Сколько именно? Выгоду посчитал эксперт «За рулем».

Что дают

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Летом Минпромторг РФ изменил условия программы льготного кредитования на покупку автомобилей российского производства. Государство субсидирует не 10%, как было раньше, а 20% стоимости автомобиля. Обитателям Дальневосточного федерального округа покроют 25% стоимости. Попутно подняли максимальную стоимость машины, при которой возможно получить скидку: с 1,5 до 2 млн рублей.

Покупаемая машина при этом должна иметь определенный уровень локализации. На сегодня всем условиям удовлетворяют только отечественные: четыре модели Лады — Гранта, Веста, XRAY и классическая Нива 4×4 (кроме «газовых» версий CNG), все модели УАЗа и три вариации ГАЗели .

На особом счету электромобиль Evolute, чье производство налаживают в Липецке. Для него субсидия составит аж 35% — но не более 925 тысяч рублей.

Кому дают

Предоставляют скидку не всем подряд. Прежде всего, машина должна быть непременно куплена в кредит: ставка не менее 1,1%, первоначальный взнос от 20%, срок кредита до 7 лет. Большинство банков предлагает кредит на 3–5 лет .

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А покупатель должен попадать в одну из следующих категорий.

«Первый автомобиль»: для приобретающих машину впервые в жизни (когда за покупателем еще не числилось автомобилей).

для приобретающих машину впервые в жизни (когда за покупателем еще не числилось автомобилей). «Семейный автомобиль»: при наличии в семье несовершеннолетнего ребенка и отсутствии иных займов на приобретение транспорта начиная с 2018 года.

при наличии в семье несовершеннолетнего ребенка и отсутствии иных займов на приобретение транспорта начиная с 2018 года. «Трейд-ин»: при покупке машины со сдачей старой в трейд-ин; возраст старой не менее 6 лет, срок владения не менее года.

при покупке машины со сдачей старой в трейд-ин; возраст старой не менее 6 лет, срок владения не менее года. «Медицинский работник», «Работник образования»: при наличии трудоустройства в государственной медицинской организации, в государственной или муниципальной образовательной организации.

Как получить

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Процесс начинается с заявки на кредит в любой банк, участвующий в госпрограмме, или непосредственно дилеру. В частности, форма для отправки дилерам присутствует на головном вазовском сайте lada.ru. Дальше всё идет почти автоматически по тому или иному стандартному шаблону. В зависимости от категории, в которую вы попадаете, потребуется собрать и предоставить определенный набор документов.

По состоянию на конец августа госпрограмму поддерживали пять банков: ВТБ, Совкомбанк, РНКБ, Открытие и Сетелем.

У разных банков различаются кредитные ставки и требования к заемщику (стаж работы, среднемесячный доход и т. п.). Кроме того, ВТБ и РНКБ требуют обязательное оформление полиса каско, другие — по желанию.

Выгода

Покупка автомобиля в итоге не обойдется дешевле, чем покупка без кредита. Но выплаты по кредиту выйдут намного меньше. Величина экономии в рублях зависит от стоимости конкретного автомобиля и процентной ставки.

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Для примера можно посчитать выгоду при покупке Гранты за 800 тысяч рублей под кредит в 15%. При первоначальном взносе в 200 тысяч суммарная переплата составит около 250 тысяч рублей. Субсидия в 20% снижает тело кредита на 160 тысяч рублей (пятая часть от 800 тысяч). Соответственно, уменьшается ежемесячный платеж. Экономия — порядка 70 тысяч рублей.

Негусто, но и 70 тысяч на дороге не валяются. А купить сегодня машину, не взяв кредит, почему-то стало крайне сложно. И не у каждого покупателя есть необходимая сумма на руках. Так что предложенной схемой есть резон пользоваться — если нет иного варианта покупки, кроме как в кредит.

СУБСИДИИ НА ГБО

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В августе правительство увеличило субсидии на переоборудование транспорта на метан — государство оплатит до 48% общей стоимости работ (было до 24%) . Для обычной легковушки экономия может составить 40–45 тысяч рублей, для крупного внедорожника — 70–75 тысяч.

К сожалению, эта госпрограмма действует только в 26 регионах.

Первый шаг для получения субсидии — обращение в аккредитованный пункт переоборудования. Актуальный список ППТО, участвующих в программе, изложен на сайте ecogas.italgas.ru.

Переходить на газ в 2022-м стало выгодно. Все подробности — тут.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов и «За рулем»