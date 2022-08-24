Год назад цены на газ резко взлетели, сделав ГБО неинтересным для автомобилистов. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. И об альтернативном топливе снова стоит задуматься.

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Пропан-бутан всегда был значительно дешевле бензина. Примерно вдвое. Даже с учетом роста расхода на 10–20%, в деньгах владелец экономил около трети.

Расчетные показатели могу подтвердить личным опытом: полтора года активно ездил на редакционном Nissan Almera с ГБО по России и Европе.

Подробнее о нюансах реальной эксплуатации на газе и расходах на топливо можно почитать тут.

Было

Всё поменялось в прошлом году. По ряду причин цена за литр газа взлетела к 30 рублям, а в некоторых регионах перешла эту отметку. Бензин АИ-95 тогда еще не дошел до 50 рублей за литр, а «девяносто второй» можно было найти по 44–45 рублей.

Очевидно, что устанавливать ГБО при таком раскладе стало невыгодно. Даже часть автомобилистов из тех, у кого оборудование уже стояло, перестали заправляться пропан-бутаном: экономия сошла на нет.

Между фотографиями больше семи лет. Заправки разные, но регион один. Если брать только эти две точки во времени, то газ вообще не подорожал. Если смотреть на весь период, то литр, бывало, стоил на десять рублей больше. Бензин дорожает планомерно и прибавил за семь лет больше 50%.

Стало

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Цены на газ сильно упали. Личные наблюдения по Москве и Подмосковью показали разброс от 17 до 21,5 рубля за литр. Из разных регионов пишут о ценах от 13–14 до 23–25 руб./л.

Фантастика: примерно такие же цены были семь лет назад! Газ местами доступнее бензина даже не вдвое — втрое. Заправляться им снова выгодно.

Но есть один нюанс, который нужно держать в голове. Власти контролируют цены на газ не так строго, как на бензин или дизтопливо, и к тому же ценники сильно гуляют в зависимости от сезона (весной-летом газовое топливо дешевле). И, как показал прошлый год, из-за многих других факторов. Может получиться, что сейчас выгодно, а через год — снова нет.

Установка и регистрация

А вот стоимость установки ГБО выросла. В 2014 году, когда мы ставили оборудование на редакционный Nissan Almera, оно стоило 21–25 тысяч рублей. Регистрировать формально было нужно и тогда, но мало кто этим заморачивался: автоинспекторы не обращали внимания, техосмотр был известно какой.

Поэтому дополнительных трат не было. Сейчас установщики возьмут за оборудование и работу 30–40 тысяч рублей. Еще 6–7 тысяч попросят за помощь в регистрации внесенных изменений.

Схема установки баллона в легковушку за годы не поменялась. Или классический «цилиндр», съедающий значительный объем багажника и мешающий перевозке крупногабаритных вещей при разложенных задних сиденьях. Или тороидальный в нишу запаски, которую придется оставить в гараже или переселить в багажник.

Выгодно или нет?

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И всё равно при текущих ценах на пропан-бутан переход на газ имеет смысл. Уж больно велика разница с бензином. Например, при цене АИ-92 47,5 рубля за литр (АИ-95 в среднем на пять рублей дороже) и пропан-бутана 17,5 рубля, машина с расходом бензина 10,5 л/100 км отобьет установку ГБО стоимостью 36 000 рублей всего за 12,5 тысячи км.

И если такая разница в ценах будет сохраняться, то в ближайшее время спрос на установку ГБО увеличится. Ведь переход на газ позволит заметно сэкономить на топливе. Особенно если у автомобиля высокий расход топлива, а вы еще и много ездите. Посчитайте экономию для своей машины — удивитесь!