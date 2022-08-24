Пропан-бутан всегда был значительно дешевле бензина. Примерно вдвое. Даже с учетом роста расхода на 10–20%, в деньгах владелец экономил около трети.
Расчетные показатели могу подтвердить личным опытом: полтора года активно ездил на редакционном Nissan Almera с ГБО по России и Европе.
Подробнее о нюансах реальной эксплуатации на газе и расходах на топливо можно почитать тут.
Было
Всё поменялось в прошлом году. По ряду причин цена за литр газа взлетела к 30 рублям, а в некоторых регионах перешла эту отметку. Бензин АИ-95 тогда еще не дошел до 50 рублей за литр, а «девяносто второй» можно было найти по 44–45 рублей.
Очевидно, что устанавливать ГБО при таком раскладе стало невыгодно. Даже часть автомобилистов из тех, у кого оборудование уже стояло, перестали заправляться пропан-бутаном: экономия сошла на нет.
Стало
Цены на газ сильно упали. Личные наблюдения по Москве и Подмосковью показали разброс от 17 до 21,5 рубля за литр. Из разных регионов пишут о ценах от 13–14 до 23–25 руб./л.
Фантастика: примерно такие же цены были семь лет назад! Газ местами доступнее бензина даже не вдвое — втрое. Заправляться им снова выгодно.
Но есть один нюанс, который нужно держать в голове. Власти контролируют цены на газ не так строго, как на бензин или дизтопливо, и к тому же ценники сильно гуляют в зависимости от сезона (весной-летом газовое топливо дешевле). И, как показал прошлый год, из-за многих других факторов. Может получиться, что сейчас выгодно, а через год — снова нет.
Установка и регистрация
А вот стоимость установки ГБО выросла. В 2014 году, когда мы ставили оборудование на редакционный Nissan Almera, оно стоило 21–25 тысяч рублей. Регистрировать формально было нужно и тогда, но мало кто этим заморачивался: автоинспекторы не обращали внимания, техосмотр был известно какой.
Поэтому дополнительных трат не было. Сейчас установщики возьмут за оборудование и работу 30–40 тысяч рублей. Еще 6–7 тысяч попросят за помощь в регистрации внесенных изменений.
Выгодно или нет?
И всё равно при текущих ценах на пропан-бутан переход на газ имеет смысл. Уж больно велика разница с бензином. Например, при цене АИ-92 47,5 рубля за литр (АИ-95 в среднем на пять рублей дороже) и пропан-бутана 17,5 рубля, машина с расходом бензина 10,5 л/100 км отобьет установку ГБО стоимостью 36 000 рублей всего за 12,5 тысячи км.
И если такая разница в ценах будет сохраняться, то в ближайшее время спрос на установку ГБО увеличится. Ведь переход на газ позволит заметно сэкономить на топливе. Особенно если у автомобиля высокий расход топлива, а вы еще и много ездите. Посчитайте экономию для своей машины — удивитесь!
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