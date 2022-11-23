Завод «Москвич»: известно, сколько машин выпустят и когда

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Возрождение автозавода «Москвич» будет происходить в три этапа в течение 6 лет:
- 1 этап: с ноября-декабря 2022 г. автозавод приступил к крупноузловой сборке (DKD) автомобилей Москвич 3 и электромобилей с постепенным повышением доли локализации;
- 2 этап: с 2023 г. параллельно с DKD начнут мелкоузловую (CKD), а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов;
- 3 этап (срок не уточнен): на «Москвиче» начнут производство собственного электромобиля из основных российских компонентов на универсальной платформе.
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В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. штук с электродвигателем, в 2024 году — не менее 100 тыс. штук, в том числе 20 тыс. штук с электродвигателем.
При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, ещё 50% — по технологии мелкоузловой сборки.
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Удобные, безопасные электромобили в перспективе можно будет использовать в качестве личного транспорта, а также в такси и каршеринге, считают в столичном правительстве.
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Источник: КАМАЗ/Телеграм
Фото: АГН «Москва»