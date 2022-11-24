Автомобиль пострадал во время снегопада или гололеда. Что делать? — журнал За рулем

Автомобиль пострадал во время снегопада или гололеда. Что делать?

Поначалу человек, как правило, просто теряется. Поэтому нелишне заранее изучить алгоритмы поведения.

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Из-за частой смены температур и осадков не только в виде снега, но и ледяного дождя возможно образование наледи на дорогах. И жители центральных регионов России это хорошо почувствовали. Как действовать, если вы попали в ДТП, напомнила страховая компания «АльфаСтрахование».

Таким образом, если автомобиль был поврежден в результате ДТП, нужно:

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Сфотографировать все повреждения автомобиля и по возможности номер ближайшего здания и предоставить все документы в страховую компанию.

Документы

Перечень необходимых документов для подачи заявления о страховом случае по договорам страхования средств наземного транспорта:

  • оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС) или ПТС;
  • оригинал водительского удостоверения, если ТС находилось в движении;
  • оригинал паспорта собственника ТС;
  • справка о ДТП от ГИБДД или бланк извещения о ДТП, если ДТП оформляется по европротоколу (без участия ГИБДД).

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Оформить аварию без ГИБДД можно, если в ней только два участника, повреждены только транспортные средства (нет пострадавших по здоровью и иного имущества), оба водителя застрахованы по ОСАГО.

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Если вы сами стали виновником ДТП, компенсировать собственный ущерб можно только по полису каско. То же самое касается ситуаций, если вы столкнулись с автомобилистом, не имеющим полиса или с поддельным ОСАГО. В таком случае также на помощь приходит полис каско.




Фото: АГН «Москва»

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