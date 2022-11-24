Когда мы будем покупать машины как раньше? Названы сроки

Прогнозы экспертов разнятся, но если брать исключительно оптимистичные сценарии, цифры получаются похожими — речь о нескольких годах.

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С 2024 года авторынок начнет устойчиво расти и через пять лет восстановится до прежнего уровня — столь благоприятное развитие событий вполне возможно, уверены некоторые специалисты.

«На восстановлении отрасли положительно может сказаться скорейшее импортозамещение в цепочках комплектующих деталей. Также большое значение имеют геополитическая ситуация и рост экономики страны в целом, поскольку это сказывается на платежеспособности потребителей рынка», — отмечает специалист ГК SRG Александр Багрецов.

Сейчас российский рынок переживает трансформацию, в которой очень много составляющих, говорит эксперт. В частности, это сферы производства и сервиса, а также фактор ухода привычных брендов и замены их на представителей азиатского автопрома.

Одна из главных надежд — это параллельный импорт, и специалисты также прикинули, когда он заработает в полной мере.

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Источник: Известия

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