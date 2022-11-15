Когда заработает параллельный импорт? Названы сроки (они вас не порадуют)

Специалисты в области продаж автомобилей пробуют оценивать перспективы параллельного импорта, учитывая то, как эта схема выглядит сейчас.

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По одному из мнений, рынок продолжит стагнировать, а некоторым спасением для него будет господдержка российского автопрома и экспансия китайских брендов, но эти два фактора не способны вернуть рынок РФ к прежним показателям. На перестройку понадобится срок более года.

«Как правило, такие серьезные изменения происходят примерно за год-три, если говорить о полноценном цикле той же экспансии. Но до 2025-го результат уже будет ощутимый», — говорит специалист Help Buy Auto Павел Будяков.

По его мнению, параллельный импорт закрывает не все потребности покупателей, схема еще не отработана, есть сложности при покупке машин. Полноценные итоги можно будет увидеть только спустя два-три года.

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Источник: Коммерсант