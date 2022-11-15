Когда заработает параллельный импорт? Названы сроки (они вас не порадуют) — журнал За рулем

Когда заработает параллельный импорт? Названы сроки (они вас не порадуют)

Специалисты в области продаж автомобилей пробуют оценивать перспективы параллельного импорта, учитывая то, как эта схема выглядит сейчас.

Материалы по теме
Когда ждать снижения цен на автомобили — мнение эксперта

По одному из мнений, рынок продолжит стагнировать, а некоторым спасением для него будет господдержка российского автопрома и экспансия китайских брендов, но эти два фактора не способны вернуть рынок РФ к прежним показателям. На перестройку понадобится срок более года.

«Как правило, такие серьезные изменения происходят примерно за год-три, если говорить о полноценном цикле той же экспансии. Но до 2025-го результат уже будет ощутимый», — говорит специалист Help Buy Auto Павел Будяков.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

По его мнению, параллельный импорт закрывает не все потребности покупателей, схема еще не отработана, есть сложности при покупке машин. Полноценные итоги можно будет увидеть только спустя два-три года.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Коммерсант

Наше новое видео
147 л.с., 195 км/ч, от 2,43 млн рублей — навороченный и стильный кроссовер
Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР
«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров217
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: